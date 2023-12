Weimarer Weihnacht im schönsten Sonnenschein

Weimar Der Weihnachtsmarkt in der Kulturstadt hat deutlich länger geöffnet als jene in anderen Städten

Während in anderen Städten bereits Resümees zu deren Weihnachtsmärkten gezogen werden, geht das winterliche Vergnügen bei der Weimarer Weihnacht noch weiter. Im gesamten Veranstaltungsgebiet bleibt sie bis 30. Dezember außer Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember geöffnet. Auf dem Theaterplatz, wo die Eisbahn am Mittwoch bei schönstem Sonnenschein bestens gefüllt war, geht der Weihnachtsmarkt bis zum 7. Januar in die „Verlängerung“. Nur am Neujahrstag herrscht dort Ruhetag. Allerdings wird am Rathaus bereits am Donnerstag, dem 21. Dezember, um 15 Uhr das letzte Türchen des Weimarer Adventskalenders geöffnet. Das Kinderprogramm an und in der Märchenhütte auf dem Marktplatz läuft aber bis einschließlich 30. Dezember.