Weimarer Wichtelpostamt geht in die vierte Saison

Weimar. Alle Interessierten können nette Weihnachtspost für einen unbekannten, einsamen Menschen schreiben und abgeben. So funktioniert’s:

Um alleinstehenden Menschen in der Adventszeit eine Freude zu bereiten, sammelt das Weimarer Wichtelpost-Team bis zum 8. Dezember wieder schön gestaltete und beschriebene Karten von Unbekannten für Unbekannte.

So geht’s: Wer die charmante Aktion unterstützen möchte, gestaltet eine Weihnachtskarte mit einem lieben Text, einem kleinen Bild oder einer Bastelei. Die Karte dafür kann gekauft oder selbst gemacht sein. „Wichtelpost“ auf den Umschlag schreiben, nicht zukleben. Der Absender sollte anonym bleiben, kann aber natürlich mit dem Vornamen unterschreiben. Die Post nicht frankieren! Der Einwurf der fertig gestalteten Post muss bis zum 8. Dezember im Wichtelpostkasten bei der Ehrenamts-Agentur der Bürgerstiftung Weimar, Teichgasse 12a, erfolgen oder im Reisebüro Pilz in der Fuldaer Str. 74.

Das Wichtel-Team prüft danach die Post und verteilt sie pünktlich und persönlich vor Weihnachten an alleinstehende Menschen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, im betreuten Wohnen oder an häusliche Pflegedienste. Es liegen bereits Bestellungen aus Einrichtungen dieser Art vor. Wer einen möglichen Empfänger in der Nachbarschaft kennt: selbst schreiben oder dem Wichtelteam die Adresse mitteilen.

In den vergangenen Jahren nahmen Schulen, Kindergärten und Menschen aus ganz Thüringen an der Aktion teil. Im Pandemiejahr 2021 konnten rekordverdächtige 3000 Karten überbracht werden.

Mit der Wichtelpost ist wieder eine Spendenaktion verknüpft. Für jede Einsendung gibt es 1 Euro. Das Unternehmen Artifex Barthel Sportanlagen aus Legefeld übernimmt eine Patenschaft in Höhe von 1500 Euro, teilte die Ehrenamts-Agentur mit. Die Spenden kommen dem Ferienpass des Kinder- und Jugendfonds unter dem Dach der Bürgerstiftung zugute.