Weimarer Wohnstätte öffnet wieder sämtliche Stadtteil-Büros

Weimar. Onlineservice der Weimarer Wohnstätte GmbH soll durch Mieterportal erweitert werden.

In der Zuversicht, die Zeit der großen Einschränkungen überstanden zu haben, öffnet die Weimarer Wohnstätte GmbH sämtliche Stadtteil-Büros ab dem 1. März. Der Geschäftssitz am Weimarer Frauenplan hat montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadtteil-Büros in Weimar-West und in Weimar-Nord öffnen wieder dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr. Das Stadtteil-Büro in Schöndorf Waldstadt ist für Besucher dienstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, teilt die Wohnstätte mit.

Udo Carstens freue sich, wieder zu Normalität zurückkehren zu können. Der Geschäftsführer der Weimarer Wohnstätte GmbH weist darauf hin, dass derzeit daran gearbeitet werde, den Onlineservice um ein Mieterportal zu erweitern.