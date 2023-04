Weimarer Zeughof-Spielplatz entsteht in einer Welt voller Blöcke

Weimar. Räumliches Denken bei Buchkinder-Projekt gefragt: Ziel ist die virtuelle Erstellung von Spielgeräten, die dann in Weimar so oder so ähnlich aufgestellt werden sollen.

„Wir bauen den Parcours neben der Rutsche.“ Akid ist zwölf Jahre jung und aus Weimar. Er zeigt auf den Laptop-Bildschirm vor ihm. Dort entsteht gerade virtuell ein Spielplatz, genauer ein Geländer für ein Spielgerät. „Das ist für die blinden Kindern, damit sie sich festhalten können. Es ist etwas schwierig, aber wir schaffen das“, motiviert der Zwölfjährige seinen Nebensitzer, der zwar an einem anderen Laptop aber im selben Programm und der selben virtuellen Welt an dem Spielplatz baut.

Was beim Partizipationsprojekt „FreiraumSpielraumBauraum“ des Mini-Verlags der Buchkinder Weimar passiert, bedarf etwas näherer Erläuterung: Bereits seit 2019 werden in dem Projekt spielerisch die Bedarfe, Wünsche und Anregungen von Kinder und Jugendlichen eruiert, um eine kindaffine Planung für den versprochenen Ersatz eines Spielplatzes am Zeughof auf den Weg zu bringen.

Selbst entworfene Spielgerätebehindertengerecht

Zu Beginn wurde eine grobe Planung via Fragebogen ermittelt, blickt Buchkinder-Chefin Yasmina Budenz zurück. „Häufig gewünscht wurden ein Trampolin, Wasserspiele, eine Kletterwand oder eine Rutsche.“ Zudem solle der Spielplatz unterhalb des Hauses der Weimarer Republik behindertengerecht werden. Damit kämen Spielgeräte aus dem Katalog nicht infrage. Sie müssen selbst entworfen werden.

Das Modell des Spielplatzes dient als Schablone zur virtuellen Erstellung der Spielgeräte und des Areals. Foto: Marvin Reinhart

Über die vergangenen fünf Jahre formulierten die Kindern deshalb ihre Gedanken zu den Spielgeräten, realisiert sie in einem detailreichen Modell, es entstanden Animationsfilme und ein ganzes Sammelsurium fantastischer Ideen für die Ausgestaltung – Kurzum: ein kreatives Gesamtkonzept, das nun mittels des Videospiels „MineTest“ und in Kooperation mit „MineTest4Kids“ in virtuelle Formsprache umgesetzt wurde und wird. „MineTest“ ist ein Videospiel, in dem mehrer Spieler gleichzeitig in einer virtuellen Welt mittels würfelförmiger Blöcke Dinge erschaffen können und ähnelt so dem unter Kindern bekannten Spiel „Minecraft“.

Damit die gebauten Spielgeräte nicht im Videospieluniversum verschwinden, werden sie zudem mit dem 3D-Drucker als kleine Modelle ausgedruckt.

„Das alles verlangt räumliches Denken, ist eine planerische Arbeit“, so Yasmina Budenz. Der für Kinder im Alter zwischen zehn und 17 Jahren gedacht Workshop soll so noch zwei Mal – vom 31. Juli bis 2. August und vom 3. bis zum 5. August – je mit wechselnden Teilnehmern stattfinden. Insgesamt hätten sich in den fünf Jahren rund 150 Kinder beteiligt.

Akid, Ian (11), Arno (13) und Jamie (11) sind indes vertieft: Arno bastelt an einer besonders breiten Schaukel, Ian an einem Trampolin, das auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. „Ich würde gerne auf dem Spielplatz spielen“, sagt Akid und fügt hinzu: „Falles er gebaut wird.“ Damit spricht er einen Punkt an, den auch Yasmina Budenz umtreibt. Denn gerade von Seiten der Stadt wünsche sie sich mehr Austausch über das Projekt. Klar sei, dass der Spielplatz nicht eins-zu-eins so umgesetzt werde, die Impulse seien dennoch wertvoll. „Nichts ist frustrierender, als wenn du dich beteiligst und dann passiert nix“, sagt sie mit Blick auf das Engagement der Kinder.