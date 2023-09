Weimar. Weimar feiert vom 13. bis 15. Oktober 2023 den 370. Zwiebelmarkt. Die wichtigsten Infos zum größten Thüringer Herbstvolksfest im Überblick.

Der Weimarer Zwiebelmarkt, das älteste Volksfest in Thüringen, öffnet erneut seine Pforten. Vom 13. bis zum 15. Oktober 2023 versammeln sich Gäste aus ganz Thüringen, um die 370. Ausgabe dieses traditionsreichen Events zu feiern. Rund 400 Stände haben sich in diesem Jahr angekündigt, darunter etwa 50 aus Heldrungen. Damit die Besucher mit ihrem Getränk gemütlich von Stand zu Stand bummeln können, gibt es in diesem Jahr erstmals einen einheitlichen Anbieter für Pfandbecher. Dieser kann somit überall zurückgegeben werden.

Ein Einblick der Vielzahl an Künstlern:

Der Startschuss des Weimarer Zwiebelmarktes erfolgt am 13. Oktober um 12 Uhr auf dem Markt, wo die Zwiebelmarktkönigin, der Oberbürgermeister und Ehrengäste den traditionellen Zwiebelmarktkuchen anschneiden.

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein buntes Programm mit verschiedenen Attraktionen. Das Weinfest ist am Frauenplan zu finden, der beliebte Historische Markt auf dem Herderplatz. Auf dem Theaterplatz, dem Goetheplatz und dem Marktplatz stehen die großen Bühnen, die musikalische Höhepunkte versprechen. Angefangen auf dem Marktplatz mit "CollecTiv", die eine breite musikalische Palette bieten, gefolgt von den "Bad Rock Five", die mit Country- und Rockklängen das Publikum begeistern sollen.

Der Theaterplatz verspricht eine Vielzahl von Künstlern, darunter am Eröffnungstag "2Takt" mit Cover-Songs und "Kani" mit Rock'n'Roll aus den 60ern. Den Abend krönen "Liesa & The Lovefoundation" und die "Rampling Stamps" mit einem Mix aus Classic Rock und Cover-Rock.

Der Goetheplatz wird am Samstag eine breite Palette an elektronischer Musik bieten, darunter "Glockenbach" mit aktuellen Chart-Hits und die Plattenpussys.

Am Sonntag lädt der Markt zum Frühschoppen mit dem Orchester der Vereinsbrauerei Apolda ein. Musikalische Vielfalt bieten unter anderem das Jugendblasorchester Weimar und die "RITTER JATZ BÄND" mit Straßenjazz.

Die kleinen Besucher des Weimarer Zwiebelmarktes sind eingeladen, den Kinderzwiebelmarkt im mon ami zu erkunden. Hier erwarten sie Aktivitäten wie das Basteln von Zwiebelinchen, Kinderschminken, Zwiebelspiele, eine Fotostation und eine Zwiebelmarkt-Forscher-Rallye. Am Nachmittag kann sich die Jugend dann ein vielseitiges Bühnenprogramm freuen, das speziell für die jungen Gäste gestaltet wurde.

Es gibt unter anderem diese Parkmöglichkeiten:

In der Humboldtstraße in der Nähe des Kauflands steht ein Park-and-Ride-Parkplatz zur Verfügung. Dieser beinhaltet auch einen Bus-Shuttle-Service, der zum Markt führt. Die Parkgebühr beträgt 4 € pro Person, wobei Kinder und Schwerbeschädigte kostenfrei parken können.

Der Herrmann-Brill-Platz bietet Parkmöglichkeiten für Pkw zum Preis von 10,00 € pro Tag und für Caravans zum Preis von 12,00 € pro Tag.

Es gibt auch spezielle Behindertenparkplätze in den Straßen Hummelstraße, Ackerwand, Vorwerksgasse und Coudraystraße.

Der Busparkplatz befindet sich in der Marcel-Paul-Straße in der Nähe der Katholischen Kirche.

Weimarer Zwiebelmarkt 2016

Hier sind die Öffnungszeiten nochmal auf einen Blick:

13.10.2023: 12.00 – 01.00 Uhr / Bühnenschluss 24.00 Uhr / Stände bis mind. 18.00 Uhr

14.10.2023: 6.00 – 01.00 Uhr / Bühnenschluss 24.00 Uhr / Stände bis mind. 18.00 Uhr

15.10.2023: 8.00 – 23.00 Uhr / Bühnenschluss 22.00 Uhr / Stände bis mind. 18.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag: 12:00 –18:00 Uhr

Programmübersicht:

Freitag, 13. Oktober 2023

Marktplatz (Agentur Gold Event)

12 Uhr: Traditioneller Anschnitt des Weimarer Zwiebelkuchens mit Zwiebelmarktkönigin, dem jungen Gemüse, dem Oberbürgermeister und seinen Ehrengästen

15 Uhr: CollecTiv, Breites Musikstile benutztes Programm

20 Uhr: Bad Rock Five, Country, Rock aus Weimar

Theaterplatz (Landeswelle)

14 Uhr: 2Takt, Cover Songs & Leidenschaft zur Musik

16 Uhr: Kani, Rock’n’Roll aus den 60ern

18 Uhr: Liesa & The Lovefoundation, Classic Rock & Hardrock

20 Uhr: Rampling Stamps, Cover Rockband

Goetheplatz (Antenne Thüringen | Radio Top 40)

18 Uhr: warm up Start

18.30 Uhr: U-Beats (radio TOP 40 Resident DJ)

20 Uhr: Genteman feat. Fia Silena

21.30 Uhr: Envidee

22.45 Uhr: DIA Plattenpussys, House, Electro & Vocals

Herderplatz vor der Herderkirche (Agentur Sündenfrei)

12 Uhr: Feuerdorn, mittelalterliche Klänge

13.30 Uhr: The Sandsacks

14.30 Uhr: Feuerdorn

16 Uhr: The Sandsacks

17 Uhr: Rothar Fakir & Feuer

19 Uhr: The Pitchers

20.30 Uhr: The Sandsacks

22 Uhr: Feuershow Rothar

22.30 Uhr: Käptn Harry & Musik aus dem Konservenhahn

Herderplatz hinter der Herderkirche (Agentur Sündenfrei)

12.30 Uhr: Feuerreiner, Zauberei & Gaukelei für Rotznasen

14 Uhr: Lautnhals Gaukelei

15.30 Uhr: Feuerreiner

16.30 Uhr: Lautnhals Gaukelei

18.30 Uhr: Feuerdorn

19.30 Uhr: Lautnhals Gaukelei

20.30 Uhr: Rothar Fakir & Feuer

22 Uhr: Feuerdorn

Platz der Demokratie (Beatcorner)

14 Uhr: Pete Alderton, Singer/Songwriter aus Großbritannien

16.30 Uhr: Riffler’s MAM, Rockmusik der 90er aus Weimar

19.15 Uhr: TB Session Band, Das Beste aus den 70ern aus Brandenburg; 22 Uhr: Krissy Matthews, Gitarrenvirtuose aus Großbritannien

Frauenplan (Agentur Uhrenwerk)

12 Uhr: Georg Schütz, Klassiker Rock & Pop

15.30 Uhr: Sounds mit Hut – DJ Christian Ebert

16.30 Uhr: Sash, Deutsche Rock- und Popsongs

20 Uhr: OZMB, Akustische Livemusik

Jakobshof (Jugendzwiebelmarkt)

15 - 24 Uhr: Festival „PaulA Palooza“ mit zahlreichen Bands

Straßenkunst unterwegs

Zwiebelmönch, Zeichner, Musiker - Straßenkünstler willkommen! 8 - 12 Uhr: Anmeldungen im Straßenkunst-Büro am Markt 13/14, Tel.: (0174) 3476585

Sonnabend, 14. Oktober 2023

Marktplatz (Agentur Gold Event)

6 Uhr: Traditionelle Eröffnung des 370. Weimarer Zwiebelmarktes mit Oberbürgermeister, Weimarer Zwiebelmarktkönigin, Gästen aus Heldrungen

10 Uhr: Frühschoppen mit den Lindenberger Musikanten aus Liebstedt

12.30 Uhr: 1. Thüringer Gugge Musiker, Trommeln & Tröten

15 Uhr: Rodeo, Country & more; 20 Uhr: Borderline, Die besten Songs des Rock, Pop & Rock'n Roll

Theaterplatz (Landeswelle)

10.30 Uhr: Musikalischer Frühschoppen, Volkstümliche Melodie, Schlager

12 - 17.15 Uhr: D´Mützen & Fashion Show Konsum Weimar, Gesang, Gitarre & Beat

18 Uhr: BLITZ - Die Schlager Show, Helene-Fischer-Double Berit

19 Uhr: Ragged Glee 80er,90er, Partykracher

20 Uhr: Mein Elba, Vollblutmusiker aus Weimar

22 Uhr: Ragged Glee, 80er,90er, Partykracher

Goetheplatz (Antenne Thüringen | Radio Top 40)

18 Uhr: warm up Start

19 Uhr: Antenne Thüringen-Show mit Jens May & Alexander Küper

19.30 Uhr: Antenne Thüringen Allstars Teil 1

20.30 Uhr: Genteman feat. Fia Silena

21.30 Uhr: Antenne Thüringen Allstars Teil 2

22.30 Uhr: Glockenbach, Elektronische Pop Musik aus den aktuellen Charts

Herderplatz vor der Herderkirche (Agentur Sündenfrei)

10 Uhr: Morgengeplänkel aller Akteure

10.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

11.30 Uhr: Feuerdorn

12.30 Uhr: The Sandsacks

13.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

14.30 Uhr: Feuerdorn

15.30 Uhr: The Sandsacks

16.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

17.30 Uhr: Feuerdorn

19 Uhr: Bergfolk

20.30 Uhr: Feuershow Rothar

21 Uhr: Konzert The Sandsacks

23 Uhr: Käptn Harry

Herderplatz hinter der Herderkirche (Agentur Sündenfrei)

10.30 Uhr: Compania Chaotica, Spielleute des Mittelalters

12 Uhr: Fakir Rothar

13.30 Uhr: Compania Chaotica

15 Uhr: Fakir Rothar

16.30 Uhr: Compania Chaotica

18 Uhr: Fakir Rothar

19 Uhr: Gaukler Lautnhals

20 Uhr: Feuerdorn Konzert

21.30 Uhr: Compania Chaotica

Platz der Demokratie Beatcorner

10 Uhr: Open Stage für Kleinkünstler und alle die es werden wollen im halbstündlichen Wechsel

14.30 Uhr: Between the bars

16.30 Uhr: W.Mitty Bluesband - Blues-Power-Trio aus Thüringen

19.15 Uhr: Rob Tognoni - Der tasmanische Teufel an der Gitarre

22 Uhr: Purple Callas - Deutschlands beste Deep Purple Tributeband aus Thüringen und Berlin

Frauenplan Agentur Uhrenwerk

10 Uhr: Orchester der Vereinsbrauerei Apolda - Blasmusik für eine fröhliche Atmosphäre

13.30 Uhr: Der Mölli aus Gera (One Man Show) - Oldies,Party, Country uvm.

17 Uhr: Ehringsdorfer Musikanten - Stimmungs- & Volksmusik

20 Uhr: Musictrain Liveband -Pop, Soul, Funk, Partyhits

Jakobshof Jugendzwiebelmarkt

15 Uhr: – 24 Uhr: Festival „PaulA Palooza“ mit zahlreichen Bands

Straßenkunst unterwegs

Unterwegs: Zwiebelmönch, Zeichner, Musiker, Straßenkünstler willkommen!

8 Uhr: – 12 Uhr: Anmeldungen im Straßenkunst-Büro am Markt 13/14 Tel.: (0174) 3476585

Sonntag, 15. Oktober 2023

Marktplatz Agentur Gold Event:

10 Uhr: Frühschoppen mit dem Orchester der Vereinsbrauerei Apolda

12.30 Uhr: 1.Thüringer Gugge Musiker Tröten & Trommeln

14 Uhr: Duo Diesel Country,Oldies & more…

17.30 Uhr: Edgar & Marie energiegeladener Akustik - Folk - Rock

Theaterplatz Landeswelle:

10 Uhr: Jugendblasorchester Weimar - Unterhaltende Blasmusik

11 Uhr: RITTER JATZ BÄND - Straßenjazz bis zur Bühnenshow

14 Uhr: Berit Finke solo - Livegesang & Bühnenshow

16 Uhr: Aschegrau - Rock, Pop, Jazz, Neo Soul

19 Uhr: ROSA Band - Rock Klassiker

Goetheplatz Antenne Thüringen | Radio Top 40

09 Uhr: Frühshoppen mit Pivowanka

11.30 Uhr: Kaos Clown

12.30 Uhr: Schauorchester Weimar e.V.

14 Uhr: Kaos Clown

15 Uhr: Funky Honks

16.30 Uhr: Peter & die Straße

18 Uhr: Excite

20.30 Uhr: Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band

Herderplatz vor der Herderkirche Agentur Sündenfrei

10 Uhr: Gottesdienst

11 Uhr: The Sandsacks

12 Uhr: Fakir Rothar

13 Uhr: Feuerdorn

14 Uhr: The Sandsacks

15 Uhr: Fakir Rothar

16 Uhr: Feuerdorn

17 Uhr: The Sandsacks

18 Uhr: Fakir Rothar

18.30 Uhr: Tavernenspiel aller Akteure

19 Uhr: Schlussakkorde

Herderplatz hinter der Herderkirche Agentur Sündenfrei:

11.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

12.30 Uhr: Compania Chaotica

14.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

15.30 Uhr: Compania Chaotica

17.30 Uhr: Gaukler Lautnhals

Kinderzwiebelmarkt Frankescher Hof/ Kulturhof und Kulturzentrum mon ami

Im & ums Haus ab 10 Uhr:

Zwiebelketten & Zwiebelinchen individuell basteln (kostenfrei)

Kinderschminken (5,00 €)

Zwiebel-Haarreifen gestalten (5,00 €)

Kinderspielplatz U3 - eine Aktion in Kooperation mit der Weimarer Eventagentur hinter den coulissen und den Kinderladen Tuckermanns Töchter

Zwiebelspiele, Fotostation und eine Zwiebelmarkt-Forscher-Rallye

Spielplatz:

mit Karussell, Trampolin Klettergarten, Rollenrutsche, Crepe´s, Softeis u.v.m.

14 Uhr: Toni Geiling Duo Kinderliederkonzert - Gedanken fliegen weiter

15 Uhr: Puppentheater Silvia Barth - Dornröschen, frei nach den Gebrüdern Grimm

16 Uhr: Das große TASIFAN-Finale - Kinder und Jugendliche des Zirkus Tasifan präsentieren: Jonglage, Balance, Artistik, Akrobatik, Clownerie

Platz der Demokratie Beatcorner

10 Uhr: Open Stage für Kleinkünstler und alle die es werden wollen im halbstündlichen Wechsel

14 Uhr: Joseph Parsons - Singer & Songwriter aus den USA

16.30 Uhr: Vanessa Harbek Bluesb. - Blues-Rock aus Argentinien

19.15 Uhr: The Polars - seit 60 Jahren auf der Bühne aus der Beat-Hochburg Gotha

Frauenplan Agentur Uhrenwerk

10 Uhr: Lindenberger Blasmusik - Traditionelle Blasmusik

13.40 Junges Gemüse

14 Uhr: JaJa - Akustik Rock Duo - Rock der alten Zeit

18 Uhr: Acoustic Line - Rock, Pop, Twist & handverlesene Kultlieder

Jakobshof Jugendzwiebelmarkt

11 Uhr: – 14 Uhr: Brunch mit Jugendgottesdienst

Straßenkunst unterwegs

Unterwegs: Das „Junge Gemüse“, Gaukler, Zeichner, Musiker Straßenkünstler willkommen! 8.00 – 12 Uhr: Anmeldungen im Straßenkunst-Büro am Markt 13/14, Tel.: (0174) 3476585