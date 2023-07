Weimarerin erlebt Aufklärung im hohen Alter

Susanne Seide musste nach einem Bürogespräch in Weimar eine falsche Vorstellung begraben.

Pausengespräche im Kollegium können durchaus nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Erweiterung des Wissens dienen. Das habe ich erfahren, als sich jetzt eines dieser Gespräche um Liedtexte gedreht hat, die mehr oder weniger eindeutig zweideutig sind. „Sexbomb“ fiel mir gleich ein und etliche andere Titel. Als meine Kollegin auch „Geh zu ihr“ von den Puhdys in diese Kategorie eingeordnet hat, fiel ich vom Glauben ab. Ich war Jahrzehnte lang davon überzeugt, dass da tatsächlich jemand mit einer Frau zum Drachensteigen in die Natur gehen soll. So richtig mit Anlauf, Schnur und flatterndem Schwanz… Die Stelle, an der es im Lied im Ton energischer wird, hatte ich immer als den Kampf gegen den starken Wind interpretiert, dem sie sich entgegenstellen müssen.

Dann fand ich heraus, dass ich 1973 noch zu jung war, um den Film „Die Legende von Paul und Paula“ sehen zu dürfen, für den „Geh zu ihr“ entstanden war, und dass ich deshalb zeitlebens den zweideutigen Aspekt des Textes „überhört“ habe. – Manchmal sind Aufklärungsgespräche auch noch im Alter fruchtbar.