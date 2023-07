Weimarerin hat sich auch mit 102 Jahren positiven Blick auf die Welt erhalten

In der Marie-Seebach-Stiftung hat Gertrud Kämpfner am Dienstag ihren 102. Geburtstag begangen.

Weimar. In der Marie-Seebach-Stiftung wurde ein ganz besonderes Wiegenfest begangen.

„Ich versuche, die Welt immer positiv zu sehen“, sagte Gertrud Kämpfner an ihrem 102. Geburtstag, den sie als Stiftsdame der Marie-Seebach-Stiftung am Dienstag mit Verwandten, Freunden und auch mit Mitbewohnern und Kollegen des Hauses gefeiert hat. „Mehr habe ich nicht getan, um so alt zu werden,“ fügte sie mit einem charmanten Lächeln hinzu.

Gertrud Kämpfner wohnt seit Anfang 2014 im Pflegeheim an der Tiefurter Allee.

Die Weimarerin ist dabei bemerkenswert rüstig, vor allem ihr Geist ist aufmerksam, wach und von feinsinnigem Humor. Aus vollem Herzen kann sie ihr Leben annehmen und jeden neuen Tag als Geschenk empfinden. „Frau Kämpfner ist rundum eine Bereicherung für unser Haus“, weiß auch Geschäftsführer Bernd Lindig. „Wir schätzen ihre Meinung zu Fragen des Zusammenlebens im Heim, und auch für die anderen Seniorinnen und Senioren ist Gertrud Kämpfner eine beliebte und anerkannte Gesprächspartnerin.“

Vor einem Jahr, zum 101. Geburtstag, spielten zwei Studenten der Musikhochschule Franz Liszt für die Jubilarin ein Posaunen-Ständchen, am Dienstag sangen ihr Sozialdienstmitarbeiterin Petra Metzger und Bernd Lindig gemeinsam ein Geburtstagslied. Am Nachmittag erwartete die Gertrud Kämpfner Verwandte und Freunde zum Kaffee.