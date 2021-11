Weimarhalle: Auftritt von Torsten Sträter ein weiteres Mal verschoben

Weimar. Mit 2G-Regel finden nach jetzigem Stand aber viele weitere Termin im Dezember wie geplant statt.

Nicht unerwartet hat ein Veranstalter einen weiteren Termin in der Weimarhalle verschoben. Alle die stattfinden, stehen unter der 2G-Regel – nur für Durchgeimpfte, Genesene und Getestete. Dadurch sollten Besucher am Einlass mehr Zeit einplanen.

Die guten Nachrichten zuerst: Das verschobene Jubiläumskonzert von Karat soll so am Samstag, 11. Dezember, über die Bühne gehen. Gleiches gilt für den Auftritt von Ronny Weiland am Samstag, 18. Dezember, im Seminargebäude, teilte die Weimar GmbH den aktuellen Stand mit. Und im großen Saal soll am Montag, 20. Dezember, Uwe Steimle auftreten sowie am Dienstag, 28. Dezember, auch „Cornamusa – World of Pipe, Rock and Irish Dance“ stattfinden. Auf dem Spielplan des DNT steht dort weiterhin das Programm „Wagner/Loriot: Der Ring an 1 Abend“, das am Freitag, 17. Dezember, Jan Josef Liefers mit Solisten gibt.

Verlegt wurde indes wiederum der Abend mit Torsten Sträter – vom 12. Dezember auf den 24. Oktober 2022.