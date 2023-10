Weimarhalle: Konzert dreht sich um Liebe und Sünde in der Großstadt

Weimar. Das 2. Sinfoniekonzert in der Weimarhalle soll einerseits Romantik und andererseits den Pulsschlag der Modernen Großstadt abbilden.

Das DNT lädt Konzertliebhaber zu dem 2. Sinfoniekonzert am Sonntag den 15. Oktober und am Montag den 16. Oktober in die Weimarhalle ein. Die Rolle des Dirigenten übernimmt Marko Letonja und als Solistin tritt Sofja Gülbadamova am Klavier auf.

Romantischer Genuss prägt die ersten beiden Werke des Programms. Johannes Brahms mit „Variationen über ein Thema von Haydn op. 56“ und Ernst von Dohnányi mit „Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 h-Moll op. 42“. Den Abschluss bildet Béla Bartóks mit seiner 1926 entstandener Ballettmusik „Der wunderbare Mandarin“. Diese soll den Pulsschlag der modernen Zeit abbilden.

Tickets gibt es unter: www.nationaltheater-weimar.de