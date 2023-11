Weimars Arbeitsmarkt nur schwach belebt

Weimar. In der Kulturstadt Weimar waren im Oktober 1893 Menschen ohne Job gemeldet – 105 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosigkeit ging im Oktober in der Stadt Weimar weiter zurück, blieb aber deutlich unter der Herbstbelebung der vergangenen Jahre. „Wir spüren, dass es für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen schwieriger wird, eine Arbeit aufzunehmen. Oft passen die Qualifikationen einfach nicht zu den Anforderungen der Stellen. Es wird also immer wichtiger, in Bildung zu investieren“, sagt Irena Michel, Leiterin der Arbeitsagentur Thüringen Mitte.

1893 Menschen waren im vergangenen Monat in Weimar ohne Job gemeldet. Das sind 32 Personen weniger als im September, aber 105 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit aktuell bei 5,8 Prozent – 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr betrug sie 5,6 Prozent. Durch das Jobcenter, den Träger der Grundsicherung, wurden im Oktober 1250 Menschen betreut, das sind genau zwei Drittel aller erwerbslos Gemeldeten in der Stadt.

Im vergangenen Monat meldeten sich in Weimar 389 Personen arbeitslos. Davon kamen 155 direkt aus einer Erwerbstätigkeit. Für 425 Menschen endete die Arbeitslosigkeit – für die meisten allerdings nur statistisch. 137 begannen in einem neuen Job.

Die Weimarer Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende, wenn auch in geringerem Umfang. 43 Stellen wurden der Arbeitsagentur im Oktober neu gemeldet. Das waren 41 weniger als im Vormonat und 48 weniger als vor einem Jahr. Die meisten freien Stellen gibt es im Handel, für fertigungstechnische Berufe sowie für Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe. Aktuell befinden sich damit in Weimar 284 freie Stellen im Bestand der Agentur.

Eine ganz ähnliche Entwicklung nahm der Arbeitsmarkt im Oktober im Weimarer Land. 1939 Menschen sind im Landkreis erwerbslos gemeldet – 35 Personen weniger als im September, aber 66 Menschen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt hier 4,4 Prozent.