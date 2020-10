Weimars Asbachgrünzug als nationales Städtebauprojekt

Der Asbachgrünzug zwischen Weimarhalle und Weimar-West soll bis 2025 teilweise saniert und an heutige Anforderungen angepasst werden. Die Stadtverwaltung will deshalb das „Kulturprojekt Weimar – Asbachgrünzug“ für den Zeitraum 2020 bis 2025 als nationales Städtebauprojekt einreichen und damit eine Förderung von bis zu 66 Prozent erreichen. Im Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates wurde jetzt das Vorhaben skizziert und mehrheitlich befürwortet.

In die heutige Zeit transformieren

Das in den 1920er-Jahren als Volkspark angelegte Denkmalensemble „Asbachgrünzug“ soll dabei „als Ganzes erhalten, in die heutige Zeit transformiert und den Anforderungen aus den vielfältigen Nutzungen resultierend, angepasst werden“ heißt es in der Stadtratsvorlage. Es werde eine städtebauliche Zielstellung erarbeitet, welche die Bestandteile des Kulturprojekts im Sinne der ursprünglichen Planungsidee zusammenführt und zukunftsfähig entwickelt.

Umfangreiche Maßnahmen für das Stadion nötig

Neben dem Denkmalerhalt soll vor allem der städtischen Entwicklung in Richtung Westen Rechnung getragen werden. Dazu gehört eine attraktive Wegeverbindung zwischen Weimar-West und der Innenstadt über den Asbachgrünzug. Für den Projektantrag gelten die Bereiche Weimarhalle, Weimarhallenpark und Freibad in ihrer Entwicklung als weitgehend abgeschlossen. Der Hermann-Brill-Platz und das Stadion brauchen derweil umfangreiche bauliche Maßnahmen.

Kunstrasen soll Sand ablösen

Viel Aufwand braucht die seit Jahren immer wieder vertagte Sanierung des maroden Asbachkanals. Doch auch im Stadionbereich braucht der Bachlauf eine Erneuerung. Im Stadion soll das Tribünengebäude ebenso saniert werden wie die Natursteinmauern. Auf den östlichen Spielfeldern sollen Kunstrasenplätze die Sandplätze ablösen. Wenn der unterirdische Teil des Asbachkanals saniert ist, kann auch der Hermann-Brill-Platz mit seinen verschiedenen Funktionen als Fest- und Caravan-Stellplatz neu geordnet werden.

Baumbestand an den Klimawandel anpassen

Aufwertung benötigen auch nahezu alle Grünflächen, wenn sie erhalten werden sollen. Der Baumbestand muss teilweise an den Klimawandel angepasst werden. Die Grünfläche entlang der Asbachstraße soll inklusive Radweg und Brunnenleitung erneuert werden. Gleiches gilt für die Wege entlang des Schanseebades. Für eine durchgängige Wegeverbindung in die Innenstadt braucht es zudem eine Öffnung des Stadions im Westen und Osten.

Insgesamt 7,7 Millionen Euro veranschlagt die Stadt für das Vorhaben bis 2025. Wenn das Projekt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bestätigt wird, könnte sich über Fördermittel der städtische Anteil auf 2,5 Millionen Euro reduzieren. Dazu muss der Stadtrat der Projektskizze zustimmen. Denn die soll bis 20. Oktober beim Bundesinstitut vorliegen.