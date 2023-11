Weimars Ausländerbehörde unterstützt ausländische Studierende

Begrüßung der neuen Studierenden im Audimax: Auch in diesem Jahr liegt der Anteil der internationalen Studierenden an der Bauhaus-Uni wieder über dem bundesweiten Durchschnitt.

Weimar. Die Stadt Weimar bietet ausländischen Erstsemesterstudierenden einen besonderen Service. Darum geht es.

Die Stadt Weimar hat den ausländischen Erstsemesterstudierenden der Bauhaus-Uni und der Hochschule für Musik Franz Liszt einen besonderen Service angeboten. Vom 5. bis zum 20. Oktober konnten die Studierenden im „International Office der Bauhaus-Universität“ ihren Wohnsitz anmelden und die für ihren Aufenthalt erforderlichen Dokumente beantragen, ohne dafür die Ausländerbehörde in der Schwanseestraße besuchen zu müssen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ziel dieses Angebots sei es, den Studierenden Wege- und Wartezeiten in der Behörde zu ersparen. Ein Teil der Mitarbeitenden der Ausländerbehörde hat dafür seinen Dienstsitz auf den Campus verlegt, heißt es aus dem Rathaus weiter. Noch bis zum 10. November finden Nachrückertermine im Campus-Office statt. Den Service bietet die Stadt bereits seit 2015 an. Lediglich in den Corona-Jahren konnte das Angebot nicht umgesetzt werden.

Die Angebote der Ausländerbehörde sollen dafür sorgen, ausländischen Studierenden das Ankommen in Weimar und das Studium zu erleichtern und ihnen einen guten Aufenthalt in der Stadt zu ermöglichen, teilte die Stadtverwaltung weiter mit.