Weimar. Semistationäre Einrichtung soll ab 4. Oktober in Höhe der Richard-Strauss-Straße eingesetzt werden.

Von Oberweimar kehrt Weimars semistationäre Einrichtung für zwei Wochen in die Innenstadt zurück. Der Städtische Ordnungsdienst will den Panzerblitzer ab Montag, 4. Oktober, in der Erfurter Straße einsetzen. Er blitzt in Höhe der Zufahrt zur Richard-Strauss-Straße, wo sich ein Kindergarten befindet. Bei Bedarf wechselt der Blitzer kurzfristig den Standort.