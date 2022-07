Weimars Christen erinnern an ermordete Geistliche

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem ehemaligen Appellplatz in Buchenwald erinnerten Weimars evangelische Pfarrerin Karin Krapp und der katholische Pfarrer Johannes Preis (rechts im Bild) am Montag an den 83. Jahrestag der Ermordung des evangelischen Pfarrers Paul Schneider. Die musikalische Gestaltung oblag dem Posaunenchor der Kreuzkirche unter Leitung von Kantorin Brigitte Kliegel. Gleichzeitig wurde der 1940 im KZ Buchenwald ermordeten katholischen Pfarrer Otto Neururer und Matthias Spanlang gedacht.