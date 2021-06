„Diner en blanc“ in Weimar 2021 am Goethe-Hafis-Denkmal mit Linda Trillhase.

Weimars Diner in Weiß am Ilmpark

Weimar. Die traditionelle Tischgesellschaft wartet mit vielfältigen Speisen, Getränken und Musik auf.

Wo haben sie nicht schon alles gespeist, so ganz in Weiß. Diesmal luden der Verein Grüne Wahlverwandtschaften und die Bürgerstiftung Weimar zum „Diner en blanc“ (mit Linda Trillhase, rechts) unter die Allee am Goethe-Hafis-Denkmal. Anmeldung und Hygienekonzept inbegriffen.

Nach einem Jahr Abstinenz fiel die Tafel etwas kleiner, aber nicht minder stimmungsvoll aus.