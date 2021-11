Weimars DNT bekennt Farbe für Kinderrechte

Weimar. Das DNT am Theaterplatz wird am internationalen Tag der Kinderrechte ein starkes Zeichen setzen und in Blau erstrahlen.

Am Internationalen Tag der Kinderrechte am Samstag, 20. November, Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention, sendet Unicef mit der globalen Aktion #TurnTheWorldBlue – Farbe bekennen für Kinderrechte und mehr Sichtbarkeit für die Belange der Kinder schaffen. In Weimar wird mit der Illumination in Blau des DNT am Theaterplatz ein starkes Zeichen für die Kinderrechte gesetzt.