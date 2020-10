Weimars Erbe und Zukunft verpflichtet

Zwanzig Jahre ist es her, dass sich in Weimar das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar (BgR) zusammenschloss. Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichstem sozialem und politischem Hintergrund traten damit Übergriffen und Aufmärschen von Rechtsextremisten entgegen, wie es sie seit den 1990er-Jahren immer wieder in Weimar gab. Kleinster gemeinsamer Nenner: das Eintreten gegen alle Erscheinungsformen von Rechtsextremismus.

Gerade in Weimar sollten rechtsextreme und rechtspopulistische Aufmärsche und Kundgebungen nicht unwidersprochen bleiben – und wenn die Kräfte reichen, auch in Apolda, in Erfurt, in Mattstedt, in Jena, in Dresden und anderswo. Das BgR formierte Widerstand geplant und spontan, kreativ, entschlossen und gewaltfrei. So fand 2002 das große Hupkonzert mit dem Weimarer Musiker Michael von Hintzenstern statt. Mehrere 1000 Menschen beteiligten sich an dem über sechs Kilometer langen Demonstrationszug durch Weimar.

2004 waren Dutzende Aufmärschen von „Freien Kameradschaften“ angemeldet. Das BgR organisierte Gegenaktionen wie „Bunte Vielfalt gegen Braune Einfalt“, die Aktionswoche gegen Rechtsextremismus und eine große Demonstration im Oktober unter dem Motto „Nazis von der Straße zwiebeln“.

2005 wehrte sich Weimar gegen einen sogenannten „Thüringentag der nationalen Jugend“ auf dem Hermann-Brill-Platz (Stadionvorplatz). Spektakulär wurde dafür das Deutsche Nationaltheater mit der Aufschrift „Weimar sagt NEIN“ verhüllt. Etwa 2000 Menschen demonstrierten mit Reden, Musik und Sportaktionen.

2008 bekannten sich mit der Erklärung „Aufstehen – Platz nehmen“ etwa 600 Unterstützer mit ihrem Namen in der TLZ. Erstmals in Weimar gab es eine friedliche Blockade durch zirka 1000 Bürger am Goetheplatz. So war und ist es das Verdienst des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus, dass in Weimar kein Neonazi-Aufmarsch und keine Kundgebung unwidersprochen blieb. Die Akteure agieren sich mit viel Kraft- und Zeitaufwand, mit Kreativität und persönlichem Engagement, einige seit vielen Jahren.

Großen Wert legt das Bürgerbündnis auf Erinnerungsarbeit: In zahlreichen Lesungen, Zeitzeugengesprächen, Filmabenden, „Gängen durch die Geschichte“, Stolperstein-Legungen, alljährlichen „Radtouren wider das Vergessen“, dem mehrtägigen Projekt „Zug der Erinnerung“ 2007 und weiteren Gedenkveranstaltungen hält das BgR mit Partnern die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus wach. In Workshops, Vorträgen und Ausstellungen in Kooperation mit Bildungsträgern widmet sich das BgR zudem der präventiven Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen.

Mit dem Chorfestival „Stimmen.Vielfalt“ vor den Bundestagswahlen 2017 und dem einwöchigen Projekt „Platz für Demokratie“ vor den Thüringer Landtagswahlen 2019 feierte das Bündnis mit seinen Partnern und Bewohnern der Stadt die Demokratie.

Bei einer festlichen, coronabedingt aber nur kleineren Veranstaltung am 6. Oktober 10.2020 blickten Akteure mit ihren Gästen auf 20 bewegte Jahre zurück. Oberbürgermeister Peter Kleine (pl.) und die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß (Linke) würdigten in ihren Festreden die Rolle des Bürgerbündnisses und der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Die Notwendigkeit dieses bürgerschaftlichen Engagements dauere in der aktuellen politischen Lage an. Der Oberbürgermeister unterstrich die Unterstützung der Stadt Weimar für das BgR. Die Arbeit gegen Rechtsextremismus nannte der eine gemeinsame Aufgabe.

BgR-Sprecher Harms Achtergarde nannte die gute Zusammenarbeit des Bündnisses mit den vielen Partnern in der Stadt und darüber hinaus unverzichtbar. „Seien wir weiterhin entschlossen, wach und zuversichtlich. Seien wir solidarisch, offen und freundlich zu allen Verbündeten. Seien wir versöhnlich mit Fehlern, Irr- und Umwegen bei uns selbst und bei anderen. Und seien wir unversöhnlich mit Rechtspopulismus, Rassismus, rechter Hetze und Gewalt.“