Weimars Erwerbslosenquote sinkt nur minimal

Weimar. Der anhaltende Corona-Lockdown verschärft auch in der Kulturstadt das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit.

Erneut ist die Arbeitslosigkeit in Weimar nur minimal gesunken. 2226 Menschen waren im April ohne Job – 11 weniger als im März, jedoch 112 mehr als vor einem Jahr.

„Weimar ist durch seine Wirtschaftsstruktur weniger stark von saisonalen Schwankungen betroffen. Daher sank die Arbeitslosigkeit im April geringer als in anderen Regionen. Gastronomie, Tourismus und Handel, die sonst im Frühjahr einstellen, sind weiterhin in Warteposition“, sagte Holger Bock, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Erfurt. Mit 6,9 Prozent blieb Weimars Arbeitslosenquote gegenüber März unverändert.

Am stärksten betroffene seien die Langzeitarbeitslosen. Vier von zehn Arbeitslosen, genau 834, sind länger als zwölf Monate ohne Job. „Es sind zunehmend Menschen länger arbeitslos, die in derzeit geschlossenen Branchen arbeiten und keine Perspektive auf einen neuen Job in ihrem Beruf haben. Viele sind gut qualifiziert und motiviert. Unternehmen, die neue Beschäftigte suchen, können sie in einem Praktikum erproben oder bei einer Einstellung finanzielle Unterstützung bekommen“, so Bock. Gesucht werde derzeit vor allem im wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungsbereich, über Personaldienstleister, in der Verwaltung, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.