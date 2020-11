Weimars Gänsemann verlässt den Brunnen zur Reparatur

Für drei Wochen verlässt am Mittwoch der Gänsemann den nach ihm benannten Brunnen in der Schillerstraße. Er muss repariert werden, denn der Bronzekörper, durch den Wasserleitungen führen, ist seit Langem undicht. So sprudelt derzeit zwar Wasser aus den Schwanenschnäbeln ins Brunnenbecken. Die Schnäbel der kleinen Gänse unter den Armen der Bauernfigur bleiben jedoch seit geraumer Zeit trocken.

Übertragen wurde die Aufgabe dem erfahrenen Restaurator Benito Sellin. Er ist mit dem Beckenaufsatz und der Skulptur durch vorausgegangene Aufträge vertraut. Mit Brunnenwart Gunter Thierfelder baut er die Skulptur ab, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Der Gänsemännchenbrunnen ist ein Nachbau des Nürnberger Gänsemännchenbrunnens von 1550. Schon Goethe hatte sich in das Motiv verliebt, Großherzogin Maria Pawlowna bekam 32 Jahre später einen Abguss, der als Vorlage für den heutigen Weimarer Brunnen diente. Dieser wurde schließlich 1864 im zweiten Anlauf installiert. Die erste Variante wurde wieder abgebaut, weil der Trog zu klein geraten war.

1987 erhielt der Brunnen eine neue Gänsemann-Skulptur. Die Kopie ist nach Angaben der Stadt 1986 in der Kunstgießerei Lauchhammer gegossen worden. Hans-Joachim Leithner kennt noch das Original. Er erinnert sich, dass man die verschlissene innere Wasserleitung der Originalfigur durch eine Außenführung ersetzt hatte, „unbekannt wann, in jedem Fall vor dem Zweiten Weltkrieg, und handwerklich gar nicht schlecht gemacht“. Der ehemalige Chefrestaurator im Museum für Ur- und Frühgeschichte war 1986/87 auch an der Formherstellung zur Gussvorbereitung sowie an Bau und Montage der Kopie beteiligt.

Der heutige Schwachpunkt wird in der gusseisernen, die Brunnenschale tragenden Säule des Gänsemännchenbrunnens vermutet. Das sei bei der Prüfung und Reparatur der Ver- und Entsorgungsstränge festgestellt worden. Es könnte sein, dass „die Reduzierstücke in den Gänsehälsen, die gleich hinter den kleinen Kupfertüllen in den Schnäbeln zu finden sein müssten“, defekt sind.

Die Installationen in den Schwänen und in der Säule sind bereits mehrfach erneuert worden. Das ist laut Aktenlage und durch das vorgefundene Klempnermaterial bestätigt. Dagegen könnte der oberste und schwer zugängliche Installationsabschnitt noch jener aus den 1980er-Jahren sein, der nach mehr als 30 Jahren Standzeit repariert werden muss.

Teile des Brunnens wurden bereits durch Restaurator M. A. Rico Haferburg von Kalkablagerungen befreit. Pflegende konservatorische Maßnahmen hat er nicht allein am Gänsemännchenbrunnen ausgeführt. Sie erfolgten auch am Goethe- und am Herderbrunnen sowie weiteren historischen Brunnenanlagen in der Altstadt. Neben Kalkkrusten mussten – wie am Bodebrunnen – leider auch wieder Graffiti entfernt werden.