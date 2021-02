Weimars Gästeführer verschieben Thementag

Eigentlich sollte sich beim Weltgästeführertag am Sonntag, 21. Februar, alles um das Thema Musik drehen. Auch der Verein der Stadtführer Weimars hatte bereits Führungen vorbereitet, informiert Vorsitzende Heike Bouillardt. Passend zum diesjährigen Thema sollte es einen musikalischen Streifzug durch Weimar geben, Bach, Liszt und anderen Musikern und den Orchestern sollte die Aufmerksamkeit gelten, und auch 100 Jahre Jazzgeschichte in Weimar hätte die Gäste sicher angelockt. Doch wie so vieles fällt auch der Weltgästeführertag 2021 wegen der Pandemie aus. Die Spenden waren für den Gitarreverein Weimar gedacht, dessen besondere Aufmerksamkeit der Unterstützung und dem Erhalt der „Weimarer Gitarreschule“ gilt. „Wir sind bestrebt die geplanten Führungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen“, betont Heike Bouillardt. Der Weltgästeführertag 2020 hatte noch vor dem Lockdown stattfinden können. Dabei waren Spenden in Höhe von 186,70 Euro eingenommen worden. Über die Verwendung der Spendengelder zum Einbau der Aeolsharfe in der Großen Grotte könne zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Aussage getroffen werden, erklärt Heike Bouillardt weiter. Der Verein sei bestrebt, mit der Präsidentin der Klassik Stiftung eine Lösung zu finden.