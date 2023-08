Weimars Galli-Theater nimmt „Ehekracher“ wieder ins Programm

Das Galli-Theater in Weimar nimmt das Stück Ehekracher wieder in das Programm auf.

Weimar. Gespielt wird das Stück am Freitag und Samstag im Galli-Theater in Weimar.

Eine explosive Komödie: Das Galli-Theater nimmt am Freitag und Samstag das Stück „Ehekracher“ wieder ins Programm auf: Wilma und Willi sind 25 Jahre verheiratet. Heißt, sie kennen sich gut und beherrschen die Kunst, sich gegenseitig in Schach zu halten. An einem Fernsehabend wollen sie es plötzlich wissen. Sie setzen alles auf eine Karte und holen das sorgfältig geführte „Streitbüchlein“ hervor.

Liebevoll sind dahinein alle heiklen Themen notiert, die sie sich eigentlich vorgenommen hatten zu vermeiden. Nun soll es „abgearbeitet“ werden. Im sich entladenden Ehe-Gewitter kommen die Einschläge immer dichter. Als sich der Rauch verzieht, scheinen die beiden ihr verlorenes Glück wieder gefunden zu haben.

Auf der Bühne stehen Sigrun Stiehl und Krispin Wich am Freitag, 18. August, und am Samstag 19. August, jeweils um 20 Uhr. Ferner lädt das Theater noch zu weiteren Stücken: An diesem Mittwoch und am Donnerstag steht um 20 Uhr der „Froschkönig für Erwachsene“ auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 16 Uhr, der Clown Gagga.