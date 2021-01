Weimars Generalintendant Hasko Weber bittet um Geduld

Weimar. Bis zum 28. Februar finden in den Spielstätten des DNT und der Staatskapelle Weimar keine Veranstaltungen statt. Das teilte am DNT-Sprecherin Susann Leine am Dienstag mit. Die Entscheidung sei in Anbetracht der gegenwärtigen Situation und der damit verbundenen Planungsunsicherheit gefallen. Im Sinne der Kontaktreduzierung ruht zudem bis zum 31. Januar auch der Probenbetrieb.

Auf der Homepage des DNT wendet sich Generalintendant Hasko Weber an das Publikum, um ein kleines Signal aus dem Haus herauszugeben. „Thüringen hat zu hohe Infektionszahlen. Ein Probenbetrieb mit vielen verschiedenen Personen aus verschiedenen Bereichen ist deshalb derzeit nicht zu verantworten.“ Er hoffe auf die Wiederaufnahme des Probenbetriebs im Februar.

Die Arbeit hinter den Kulissen werde in allen Bereichen auf unverzichtbare und notwendige Tätigkeiten beschränkt. Wie die DNT-Sprecherin weiter informierte, bleiben die Theaterkasse und der Besucherservice für den Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen. Die Mitarbeiterinnen seien aber per E-Mail unter service@nationaltheater-weimar.de erreichbar sowie von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr unter Telefon: 03643/75 53 34.

„Schauen wir trotzdem nach vorne“, appellierte Hasko Weber an das Theater- und Konzertpublikum. „Niemand kann voraussehen, wie die Lage sich entwickelt.“ Doch „wir hoffen, im März/April wieder für Sie da zu sein“.

Wenn es im Frühjahr und Sommer wärmer wird, ergeben sich Möglichkeiten im Freien. Geplant ist Sommertheater auf dem Gelände des E-Werks. Weber bat um gute und ausgewogene Geduld: „Wir brauchen Impulse, um aktiv und konstruktiv zu handeln. Sobald es die Möglichkeiten zulassen, sind wir wieder für Sie da.“

Die kurz- und mittelfristige Planung für die Zeit nach dem 28. Februar ist nach Angaben der DNT-Sprecherin momentan davon abhängig, wann eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs und – mit entsprechendem Vorlauf – der Probenarbeit gesichert wieder möglich sein wird.

Mit Zuversicht blickt Generalintendant Hasko Weber unterdessen langfristig auf die Realisierung der Sommertheater-Projekte auf dem Weimarer E-Werk-Gelände. „Wenn im Moment auch alle Planungen mit Unsicherheiten behaftet sind, gehen wir mit Sicherheit davon aus, Open Air für unser Publikum spielen zu können. Daher prüfen wir gerade verschiedene Optionen, den Spielplan dafür rund um die geplante Shakespeare-Komödie 'Wie es euch gefällt', zu erweitern.“

Vom 18. Juni bis 16. Juli, so die Planungen, wollte Regisseur Christian Weise das Gelände des E-Werks mit einer der schönsten Sommerkomödien um Herzensglück und Herzensleid in ein Sommertheater verwandeln. Nähere Informationen zu diesen und den weiteren Plänen für die aktuelle Saison wird das DNT Weimar zu gegebenem Zeitpunkt veröffentlichen.

Wer bereits erworbene Eintrittskarten für Veranstaltungen bis 28. Februar umtauschen oder zurückgeben möchte, kann das Formular zur Ticketrückgabe auf der Homepage des DNT nutzen.