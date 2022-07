Weimars Grüne fordern nach Anschlag auf Gedenkbäume Konsequenzen

Weimar. Fraktionschefin entsetzt über Baumschändungen. Vorwurf: In der Kulturstadt werden rechtsradikale Strukturen verharmlost.

Als erneuten „Anschlag auf die Erinnerungskultur in Weimar“ bezeichneten Weimars Grüne die Schändung von sieben Gedenkbäumen des Projektes „1000 Buchen“ in der Nähe der Gedenkstätte Buchenwald. „Wer das Gedenken an Ermordete, insbesondere an Kinder, auf diese Art beschmutzt, hat jeden Funken Menschlichkeit verloren“, betonte die Vorsitzende der grünen Stadtratsfraktion, Ann-Sophie Bohm.

Die Täter hätten „bewusst die Würde der Ermordeten und das kollektive Gedächtnis an die Gräueltaten des NS-Regimes beschädigt“. Sie gehe daher von einem möglichen rechtsradikalen Hintergrund aus.

Dies gehöre „in eine besorgniserregende Serie von rechtsradikalen Anschlägen, beispielsweise auf die Gedenkbäume in der Andersenstraße, die Antirassismusausstellung am Mon Ami, auf Stolpersteine oder das Café Spunk.

Bohm rief „den Oberbürgermeister auf, seiner Verantwortung gegenüber dem Schwur von Buchenwald nachzukommen und die Warnzeichen endlich ernst zu nehmen“. Aus ihrer Sicht herrsche in Weimar ein „Klima der Verharmlosung“ rechtsradikaler Strukturen.

Auch die Polizei Weimar müsse ihr Engagement bei diesen Straftaten verstärken. Dazu habe der Innenminister Maßnahmen zu ergreifen.