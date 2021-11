Weimars Grüne haben neuen Vorstand

Weimar. Umweltgeologe Paul Jakubczyk löst Daniel Schmidt als Sprecher ab.

Die Bündnis-Grünen in Weimar haben einen neuen Vorstand. Er wurde turnusgemäß nach zwei Jahren auf einer Mitgliederversammlung gewählt.

Künftig leiten drei erfahrene Vorstände und zwei frische Gesichter die politische und organisatorische Arbeit des Weimarer Kreisverbandes, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes. Der Umweltgeologe Paul Jakubczyk (59) wurde nicht nur neu in den Vorstand gewählt – er ist auch neuer Vorstandssprecher. Zudem zog der Altenpfleger Kevin Schmidt (25) in den Vorstand ein.

Christine Dorn (60, Architektin) kann ihre Arbeit als Schatzmeisterin fortsetzen. Ebenfalls im Amt bleiben Carsten Meyer (60, Pädagogischer Direktor) und Vorstandssprecherin Enja Knipper (23, Studentin).

Nicht wieder zur Wahl gestellt hatten sich Anja Waldmann, der bisherige Vorstandssprecher Daniel Schmidt, Judith Brömel und Sebastian Götte. „Wir bedanken uns bei ihnen für ihre wichtige und starke Arbeit und sind zuversichtlich, dass die Vier die politische Zukunft unseres Kreisverbandes und unserer Stadt weiter bewegen werden“, so Paul Jakubczyk.

Weimar gemeinsam gestalten und zukunftsfähig machen, das gab der neue Vorstandssprecher als Ziel aus. „Starke grüne Strukturen sind die Voraussetzung für ökologische Nachhaltigkeit und ein solidarisches Miteinander in unserer Stadt“, sagte er. Das meine weitaus mehr als die Partei. Organisationen, Graswurzelbewegungen und die Zivilgesellschaft als Ganzes seien die wahren Impulsgeber.

Vorstandssprecherin Enja Knipper befand: „Ob die anhaltendende pandemische Lage, die Klimakrise oder die multiplen Auswüchse gesellschaftlicher Spaltung: Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen, die in Thüringen oftmals wie durch ein Brennglas wirken und auch in Weimar Spuren hinterlassen.“ Hoffnung bereiteten die Menschen, die jetzt sagen: Es darf nicht so weitergehen! Stetige Mitgliederzuwächse zeigten das Bedürfnis nach echter politischer Veränderung.