Weimars Grüne kritisieren Marktorganisation

Zwiebelmarkt-Atmosphäre am Sonntag auf dem Weimarer Frauenplan.

Weimar. Infektionsschutz und Verkehrsorganisation waren aus ihrer Sicht nicht schlüssig.

Enttäuscht über Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zum Verkehr während des Zwiebelmarktes haben sich die Weimarer Bündnis-Grünen geäußert. „150.000 Besuchende können sich als Ergebnis auf den ersten Blick sehen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Blick auf die Pandemielage und die Maßnahmen vor Ort stelle sich jedoch die Frage, ob die Verwaltung schlüssig gehandelt habe.

Grünen-Sprecher Daniel Schmidt äußerte sich enttäuscht von den Maßnahmen der Stadtverwaltung. Es habe nur wenige Personen mit Masken auf dem Markt gegeben. Zugleich hätten sich auf den Plätzen, in der Schillerstraße und vor den Bühnen die Menschen ohne die Möglichkeit zur Einhaltung der Mindestabstände gedrängt. „Wer eine Maskenpflicht erlässt, muss sie auch durchsetzen wollen“, so Daniel Schmidt. „Vielen Besuchenden war aber die Regelung vor Ort mangels ausreichend eindeutiger Information der Gäste nicht einmal bewusst.“ So bekomme die Freude über das gelungene Fest einen schalen Beigeschmack.

Der Grünen-Sprecher warf der Stadtverwaltung zudem vor, „nachhaltige Mobilität behindert“ zu haben, weil auf dem Radweg Belvederer Allee Parkplätze ausgewiesen und nicht befristet waren.