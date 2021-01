Weimars Grüne sehen Pläne für Gelmeroda kritisch

Das von der Stadtverwaltung geplante neue Gewerbegebiet Gelmeroda im Bereich zwischen Tankstelle und Autobahn trifft bei Weimars Bündnis-Grünen auf Skepsis. Sie forderten die Verwaltung auf, „nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern volkswirtschaftlich zu agieren“. Das Vorhaben dürfe nicht zu mehr Schaden als Nutzen führen, heißt es in einer Presseinformation.



Weimars Grüne befürchten beispielsweise, dass die Lichtskulptur an der dortigen Feiningerkirche überstrahlt werden könne. „Es muss dringend geklärt werden, für welche Branchen das Gebiet genutzt werden soll – damit nicht am Ende beispielsweise ein Autohof entsteht, der sich aufgrund der Lage an der Autobahn förmlich anbieten würde“, hob der Fraktionsvorsitzende Andreas Leps hervor.

Ein Problem stelle auch der Untergrund dar, den die Grünen als „labil“ bezeichnen. Seit einigen Jahren sei es bei zahlreichen Häusern am Hang bis hinab zur Berkaer Straße zu Rissen in den Mauern gekommen. „Die anhaltende Austrocknung des Bodens führt zu unterirdischen Setzungen und Abrutschen des Hanges und macht den Boden instabil – fatal für einen Baustandort“, so Leps weiter. Es drohe „womöglich ein weiteres Millionengrab wie im Gewerbegebiet Legefeld, wo zunächst die Bodenstruktur aufwendig verbessert werden musste“.

Zu bedenken sei auch die Tatsache, dass die Fläche bisher landwirtschaftlich genutzt wird. „Will die Stadtverwaltung einem Weimarer Wirtschaftsbetrieb eine Fläche entziehen, um einem vermeintlich wichtigeren Wirtschaftsbetrieb diese Flächen zu geben?“, fragt die Fraktion. Die Stadt solle nicht eine Branche gegen die andere ausspielen, erklärte Leps.

Alle bestehenden Fragen gelte es zu klären, bevor weiter Geld in Planungen investiert werde, die womöglich nicht umsetzbar seien.