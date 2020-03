„Weimars Gute Nachbarn“ sind in der Corona-Krise Gold wert

„Weimars Gute Nachbarn“ sind in der Corona-Krise Gold wert. „Jetzt sind unsere Anrufe umso wichtiger“, weiß die Koordinatorin einer der drei Telefonketten. Für Panik aber gebe es keinen Grund, sagt die alte Dame. Täglich spricht Sabine Meyer, eine der Leiterinnen von „Weimars Gute Nachbarn“, Projekt der Bürgerstiftung, mit der Seniorin. Sabine Meyer weiß, die Teilnehmer der Telefonketten halten Kontakt zueinander und sind vorsichtig. So würden beispielsweise Plastikhandschuhe getragen beim Holen der Zeitung. Einkäufe gebe es nur noch einmal wöchentlich, – aber in normalem Umfang. Gehortet werde nichts. „Wir alle sind abgesichert“, versichern die Teilnehmer der Telefonketten Sabine Meyer.

Die Ehrenamtlichen stehen in ständigem telefonischen Kontakt mit ihren Senioren. Helfen aus, wenn es Bedarf gibt. Die Senioren selbst sind nach der Erfahrung von Sabine Meyer „bisher unaufgeregt, vor allem weil sie sich allgemein gut informiert und aufgefangen fühlen“. Sie seien geduldig und genügsam. So gebe es bisher nur Anfragen von Bürgern, die helfen möchten zum Beispiel als Einkaufshilfe. Sabine Meyer erhalte aber kaum Anfragen oder Hinweise von Senioren nach Hilfsbedarf. Erst kürzlich hätten „Weimars Gute Nachbarn“ zwei einsame Seelen zueinander vermitteln können, die einfach nur jemanden zum Reden wollten. Die Ehrenamtlichen warten nun ab, „was noch so passieren wird“. Ansonsten informieren sie weiter über Hilfsangebote und sind bemüht, dabei so aktuell wie möglich zu bleiben.

Etwa 30 Ehrenamtliche besuchen immer im Verhältnis eins zu eins 30 Senioren und Seniorinnen im Stadtgebiet, die alleine leben, zumeist mit diversen körperlichen Einschränkungen. Die Senioren im Projekt haben mit ihren Begleitern gute Berater an ihrer Seite, die sie auch im Alltag unterstützen, berichtet Sabine Meyer. Auch sonst würden sie sich gut informiert fühlen und die Situation ernst nehmen. Momentan seien keine Notfälle zu bearbeiten, und sie haben nach Auskunft von Sabine Meyer auch keine Kenntnis von Senioren in Not. „Wir haben ein offenes Ohr für unsere Projektteilnehmer, wenn etwas sein sollte“, unterstreicht Meyer.

Wie aber blickt sie selbst auf diese Ausnahmesituation? Was verlangt diese ihr ab? „Eine ganze Menge! Jeden Tag ist alles anders, manchmal sogar stündlich“, fühlt Sabine Meyer sich rund um die Uhr im Einsatz. So müssen Verantwortlichkeiten geklärt werden und wer im Team was und wann leisten kann. Das bedeute einen hohen Zeitaufwand, wenn man bedenkt, dass „wir momentan nicht an einen Tisch sitzen, sondern nur via Smartphone koordinieren können.“