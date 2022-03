Weimars Inzidenz steigt merklich

Weimar. Fast 200 weitere Weimarer wurden zu Wochenbeginn positiv auf Corona getestet.

197 Corona-Neuinfektionen registrierte Weimars Gesundheitsamt zu Dienstag. Gleichzeitig gelten weitere 127 bislang Erkrankte als genesen. Die Zahl derer, die aktuell in der Stadt positiv getestet sind, erhöhte sich auf 1638. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1639,07. Klinikbehandlung benötigen in Weimar nur noch neun Corona-Patienten, zwei weniger als am Vortag. Im Weimarer Land kamen 61 positive Tests hinzu. Hier liegt die Zahl der momentan Infizierten bei 4352 (Inzidenz 1652,7).