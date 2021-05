Weimars Inzidenz wieder unter 100

Fünf Schnelltests zeigen Dienstag in Weimars Testzentren positiv auf Corona an.

Weimar. Gesundheitsamt meldet aktuell acht Neuinfektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz in Weimar ist mit der jüngsten RKI-Meldung wieder unter der 100, wenn auch nur knapp. Die Inzidenz je 100.000 Einwohner betrug danach 99,65.

Corona-Blog: Die Regeln am Himmelfahrtstag – Infektionsgeschehen in Thüringen sinken weiter

Acht Neuinfektionen wurden bis Mittwoch dem Weimarer Gesundheitsamt aus den Laboren bestätigt. Weil gleichzeitig 16 Personen als genesen eingestuft wurden, sank die Zahl der Infizierten in der Stadt auf 120 (-8).

In Kliniken behandelt werden müssen inzwischen 6 (+1) Weimarer. Insgesamt 417 (-37) Personen befinden sich in Quarantäne. Unter den 978 Schnelltests in Weimars öffentlichen Testzentren waren am Dienstag fünf positiv und werden jetzt im Labor geprüft.