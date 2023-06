Weimars Kinder-Uni bietet noch Karten für Jubiläumsvorlesung

Das DNT öffnet sich am 25. Juni zur Jubiläums-Familienvorlesung der Weimarer Kinder-Uni.

Weimar. Für die Vorlesung mit Clarissa Corrêa da Silva, Moderatorin der WDR-Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“, haben Weimars Kinder-Uni und das DNT noch wenige Karten zu bieten.

Zum Ausklang ihres Sommersemesters lädt Weimars Kinder-Uni zum großen Bahnhof: Am Sonntag, 25. Juni, feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen.

Kinder ab 8 Jahre und deren Familien sind um 10.30 Uhr zunächst ins Nationaltheater eingeladen. Schirmherr Professor Harald Lesch wird die feierliche Veranstaltung eröffnen, gefolgt von einer musikalischen Darbietung der diesjährigen Partnerklassen und einem kurzweiligen Kinderuni-Abc.

Die anschließende Vorlesung „Mein wunderbares Ich“ hält die Fernsehmoderatorin und Redakteurin Clarissa Corrêa da Silva. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den spannenden Fragen: Wer oder was ist eigentlich dieses Ich? Was steckt in uns? Welche Rolle spielen unsere Gene dabei? Clarissa Corrêa da Silva ist Absolventin der Bauhaus-Uni und moderiert seit 2018 mit Ralph Caspers die WDR-Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“.

Noch sind an der Theaterkasse einige Karten für die Familienvorlesung erhältlich. Erwachsene zahlen 3,50 Euro. Kinder haben gratis Eintritt, benötigen wegen der begrenzten Platzzahl aber dennoch eine Karte. Im Anschluss an die Vorlesung steigt von 12 bis 14 Uhr auf dem Theaterplatz das große Jubiläumsfest bei Musik und vielen Mitmach-Aktionen.