Weimars Klinik-MVZ impft Mittwoch unterm Weihnachtsbaum

Weimar. Corona-Schutzimpfungen in der Weimarer Gropiusstraße 2 mit und ohne Termin

Impfen unterm Weihnachtsbaum nennt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Sophien- und Hufeland-Klinikums seine Corona-Schutzimpfungen mit und ohne Termin. Sie finden am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, in der Gropiusstraße 2 statt.

Da die Corona-Lage unverändert ernst bleibe, sieht es die Einrichtung als wichtig an, dass sich möglichst viele Menschen zu ihrem eigenen Schutz impfen lassen. Mit der Impfaktion gebe es die Möglichkeit, die letzten Weihnachtseinkäufe mit einer Corona-Schutzimpfung zu verbinden. Das MVZ reiht sich damit in die Gruppe der Impfanbieter in Weimar ein, zu denen weiterhin das Impfzentrum der KV Thüringen und einzelne niedergelassene Ärzte zählen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Ärztezentrum Mitte des MVZ an der Gropiusstraße wird am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 11 Uhr und von 12 Uhr bis 17 Uhr beziehungsweise so lange geimpft, bis alle verfügbaren Dosen genutzt wurden. Als Impfstoffe stehen jene von Biontech und Moderna zur Verfügung. Eine Terminvergabe sei möglich, jedoch nicht erforderlich, hieß es in einer Presseinformation. Wer vorab dennoch einen Termin vereinbaren wolle, der könne das per E-Mail unter info@mvz-weimar.de tun.

Die Schutzimpfungen nehmen mehrere Ärzte des MVZ vor, so dass ausreichend Personal zur Verfügung stehe. Mit Wartezeiten sei daher nur dann zu rechnen, wenn sich zeitgleich sehr viele Impfwillige ohne vorherige Terminabsprache melden würden.

In einer früheren Veröffentlichung war irrtümlich der Dienstag als Impftag angegeben worden.