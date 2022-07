Weimars kommunales Kino Mon Ami: Musikfilme und Open Air im Künstlergarten

Weimar. Im Rahmenprogramm der Meisterkurse läuft auch neue Version von „West Side Story“.

Mit weiteren interessanten Streifen geht das Kino Mon Ami in die letzten Juli-Tage. Es präsentiert am Dienstag, dem 26. Juli, ab 21 Uhr zu den Weimarer Meisterkursen Michael Hanekes Drama „Die Klavierspielerin“. Es offenbart die seelischen Abgründe einer Frau, die letztendlich in einem atemberaubenden Akt der Selbstzerstörung gipfeln. Die Reihe zu den Meisterkursen geht am Mittwoch, dem 27. Juli, zur selben Uhrzeit mit „Rocket Man“ weiter. Der Film erzählt das Leben von Elton John.

Allerdings nicht in Form eines klassischen Biopics, sondern als Fantasy-Musical, bei dem die Songs einige der größten Momente seines Lebens widerspiegeln sollen. Der letzte Film im Rahmen der Meisterkurse ist die Neuverfilmung des unsterblichen Musicalklassikers „West Side Story“ (2021), die am 29. Juli ab 21 Uhr und am 30. Juli ab 19 Uhr läuft. Er erzählt von rivalisierenden Straßengangs, leidenschaftlichen Rhythmen, einer verhängnisvollen Feindschaft und der ganz großen Liebe, die dafür kämpft, alle Hindernisse zu überwinden – und tragisch scheitert.

Ferner präsentiert das Kino am Donnerstag, dem 28. Juli den Film „Hockney“ ab 21.30 Uhr im Künstlergarten auf dem Theaterplatz.