Beim Kommunalservice Weimar sind die Gebührenstelle sowie das Sperrmülltelefon vom 22. Dezember bis 3. Januar nicht besetzt. Überdies bleiben der Wertstoffhof in der Industriestraße und die Kompostanlage in Umpferstedt Heiligabend und Silvester zu. In den Tagen dazwischen gelten nach Angaben des Unternehmens die regulären Öffnungszeiten, dies ebenso wieder ab dem 3. Januar.