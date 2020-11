Weimars Lions halten an Tombola im Advent fest

Der Lions-Club Weimar Classic veranstaltet auch in diesem Jahr seine Adventstombola – die elfte dieser Art. Den Erlös aus dem Verkauf der 2700 Adventskalender, die jeweils eine Losnummer tragen, erhält der Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru.

Unterstützer aus der Region stellten den Lions 72 Gewinne im Wert von über 6000 Euro zur Verfügung. Täglich werden drei davon verlost. Zu gewinnen sind eine Goldmünze, Gedenkmünzen, ein Juweliergutschein, ein Fahrsicherheitstraining, Mietwagen-Nutzungen, Smartwatches, Bluetooth-Lautsprecher sowie für die Zeit nach dem Corona-Lockdown Stadtführungen, Konzertkarten, viele Hotel-, Restaurant- oder Einkaufsgutscheine.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass auch in diesem außergewöhnlichen Jahr die Bereitschaft, Preise zur Verfügung zu stellen, spontan zum Ausdruck kam. Den Unterstützern ist die fortgesetzte Förderung von Bedürftigen in unserer Region ein wirkliches Anliegen", betonte Club-Sprecher Frank Siegmund.

Die Lions wünschen sich gute Verkäufe der Kalender, da diese Aktion eine der wenigen ist, die sie zurzeit durchführen können. Viele Aktivitäten, die einen Obolus für den guten Zweck hätten einbringen sollen, sind bereits ausgefallen. So wird es erstmals im kommenden Januar keinen Neujahrsempfang von Lions und Dorint-Hotel geben.

Die Kalender sind in über 20 Verkaufsstellen in Weimar und Umgebung erhältlich: in der Eckermann-Buchhandlung, in der „Eule“, bei Thalia, im Dorint-Hotel, in den Filialen von Nahkauf-Heyer in Weimar, Legefeld, Mellingen und Buttelstedt, im Autohaus Schinner in Weimar, Bad Berka und Jena, bei „Schmuck & Design“ von Susanne Schmidt, in der Vodafone-Lounge in der Friedensstraße, im Schillerkaufhaus, in der Magdalaer Zahnarztpraxis Mayer sowie im Weimarer Pressehaus unserer Zeitung. Ende November werden die Gewinnnummern ausgelost und im Advent täglich veröffentlicht.