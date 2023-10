Weimars Modellbahnfreunde laden zur Ausstellung

Weimar. Am Zwiebelmarkt-Wochenende kann die zehn auf sieben Meter große Modellbahn-Anlage in der Eduard-Rosenthalstraße 47 in Weimar besucht werden.

Die TT-Modellbahn-Freunde Weimar laden am Wochenende zur Modellbahnausstellung in die Vereinsräume in der Eduard-Rosenthalstraße 47. „Auf unserer TT-Vereinsanlage in U-Form mit einer Länge von fast zehn Metern und einer Tiefe von knapp sieben Metern zeigen wir ein abwechslungsreiches Bild der verschiedenen Triebwagen und Lokomotiven der DDR in den 1980er-Jahren in einer fiktiven Thüringer Landschaft“, so Vereinsvorsitzender Ronald Jansig. Die zweite Clubanlage „Kranichfeld-Bad Berka“ habe zudem große Fortschritte gemacht. „Zur Ausstellung zeigen wir auch, was seit Mai alles neu entstanden ist.“ Besucherinnen und Besucher sind am 14. und 15. Oktober in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in den Vereinsräumen herzlich willkommen.