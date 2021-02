Weimars Mon Ami zeigt Online-Kino mit Esther Zimmering

Das Kino Mon Ami zeigt in seinem Online-Kino „Swimmingpool am Golan".

Mit „Swimmingpool am Golan“ zeigt das Kino Mon Ami vom 24. Februar bis zum 2. März im Rahmen des Projektes „Jüdische Geschichte(n) – Filmreihe zu neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ einen Dokumentarfilm mit Gespräch. Der Film von und mit Esther Zimmering spannt den Bogen zwischen drei Generationen jüdischen Lebens in Deutschland, der DDR und Israel. Anhand von Archivmaterial und Gesprächen deckt die Regisseurin die Geheimnisse der Zimmerings auf. Esther Zimmering gibt zudem gemeinsam mit Wieland Koch von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen in einem zuvor aufgezeichneten Online-Gespräch Auskunft über ihren Film.

Anmeldung unter www.kinomonami.de