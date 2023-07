Weimars Neogotik auf 656 Seiten

Weimar. Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell mit Neuerscheinung zu Luisenkloster und Tempelherrenhaus in Weimar.

„Theatralität der Natürlichkeit: Luisenkloster und Tempelherrenhaus – Eremitage und Neogotik in Weimar im 18-Jahrhundert.“ Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Neuerscheinung der promovierten Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell, auf die der Mitteldeutscher Verlag aufmerksam macht. Auf 656 Seiten entfalte die Kunsthistorikerin in ihrem Buch eine profunde Studie über den Zauber und die Substanz des Tempelherrenhauses und des Luisenklosters, besser bekannt als Borkenhäuschen, im Park an der Ilm.

Zahlreiche Abbildungen in Farbe und Schwarz-Weiß sowie auch das Format aus 250 mal 280 Millimeter sorgen für Lebendigkeit und Anschaulichkeit inmitten der aufbereiteten Forschungslandschaft, heißt es in der Mitteilung des Verlages. Mit Akribie und intellektuellem Tiefgang widme sich Gutgesell der facettenreichen Formensprache und europäischen Einflussnahme der beiden neogotischen Bauwerke. Dabei durchkreuzt sie philosophische, kunsthistorische und architektonische Dimensionen, heißt es. Ein historisch-architektonischer Spaziergang zu den schönsten Plätzen der Weimarer Parkanlagen.

ISBN 978-3-96311-710-7, 80 Euro