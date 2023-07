Weimars neuer Online-Mängelmelder trifft den Nerv

Weimar. Rund 50 Ärgernisse haben Bürger nach dem Start am 4. Juli bereits auf diesem Weg an die Stadt übermittelt. Was sich da so findet:

Bereits rund 50 Probleme haben Weimarer Bürgerinnen und Bürger über den Online-Mängelmelder an die Stadtverwaltung herangetragen. Dieser war am 4. Juli freigeschaltet worden (wir berichteten).

Mit Abstand am häufigsten wurde in 53 Fällen die Kategorie Fahrbahnschäden angeklickt – wobei sie von den Mängelmeldern sehr weit gefasst worden. Überdies wurden einige Probleme mehrfach geschildert, obwohl die Seite mit einer Karte samt blauen Fähnchen ausgestattet ist, die die Orte zeigen, wo den Bürgern der Schuh drückt. So wurde die Stadt sowohl am 10. als auch am 12. Juli darauf aufmerksam gemacht, dass ein Schlagloch an der Kreuzung von Bahn- und Friesstraße Richtung Schlachthofstraße immer größer werde. Zudem taucht ein Erdhaufen mitten auf der Eduard-Rosenthal-Straße, der Fußgänger und Radfahrer behindert, einmal als Fahrbahnschaden und einmal als Müllablagerung auf.

Die illegalen Entsorgungen sind mit rund einem Dutzend Meldungen seit dem 4. Juli das offensichtlich zweithäufigste Ärgernis für die Bürgerinnen und Bürger. Sie betrafen beide Meldungen, die am Freitag eingegangen sind. Berichtet wurde über Müllablagerungen am Taubacher Friedhof sowie einen großen Strohballen, der in Tiefurt in der Ilm im Bereich der Robert-Blum-Straße gesichtet worden ist.

Während bei diesen Ärgernissen anhand der Status-Meldung nur ablesbar ist, dass die Fälle in Bearbeitung sind, haben andere Weimarer auch bereits konkrete Rückmeldungen erhalten. Sei es, dass jemand anderes zuständig ist und informiert wurde. Bei einem gemeldeten Schrottfahrrad vor dem Kindergarten Clara Zetkin wurde die Stadt indes gar nicht fündig: „Vielen Dank für Ihre Meldung. Nach einer Kontrolle vor Ort konnte kein Schrottfahrrad festgestellt werden. Sollte sich das Rad immer noch dort befinden, bitten wir um eine genaue Ortsangabe bzw. um ein Bild des Fahrrades. Vielen Dank.“

Bereits erledigt ist indes der erste Mangel, der am 4. Juli auf der Online-Seite beschrieben worden ist: Die Müllablagerungen auf dem Herrmann-Brill-Platz, konkret ein Aquarium und mehrere große Glasscheiben im Bereich des Containerstandortes, sind bereits einen Tag später entfernt worden.

Neben Problemen mit Müllablagerungen und Straßenschäden können über die Internet-Seite www.weimar.de auch Mängel an Spielplätzen und Baumschäden gemeldet werden.