Weimars Neujahrsluft erheblich sauberer

Mit zwei automatischen Messstationen in der Steubenstraße (hier im Bild) und in der Schwanseestraße erhebt das Land in Weimar Umweltdaten unter anderem zur Luftqualität.

Es ist mehr als nur Spekulation, dass sich die coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens positiv auf die Luftqualität auswirken. Lange begann ein Jahr in Weimar zumindest in dieser Hinsicht nicht mehr so unbelastet wie 2021.

Das Verkaufsverbot für größeres Silvesterfeuerwerk reduzierte den Feinstaub-Anteil in der Luft erheblich. Das bestätigen die Werte der beiden automatischen Messstationen in Weimar. Aus der Steuben- und aus der Schwanseestraße erhält das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz kontinuierlich Daten – so, wie landesweit von 21 weiteren Anlagen dieser Art. Während die Station in der Steubenstraße die spezifische Belastung eines als neuralgisch geltenden Straßenzuges dokumentieren soll, seien die Werte aus der Schwanseestraße repräsentativ fürs Stadtgebiet.

Letztere weisen für die Silvesternacht Erstaunliches aus: Im Vergleich zum Jahr davor fand sich diesmal in Spitzenzeiten nur etwa ein Fünftel der Feinstaub-Menge in der Luft. Die alte Messkurve vor zwölf Monaten hatte gegen 1 Uhr morgens einen gewaltigen Ausschlag auf 294 Mikrogramm pro Kubikmeter vollführt. Seinerzeit übertraf die Feinstaub-Konzentration zudem vom Silvesterabend um 20 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 9 Uhr durchweg jene 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, die als europäischer Grenzwert für das Tagesmittel gelten.

Ein Jahr später konnte von solcher Art Belastung keine Rede mehr sein. Am Silvesterabend 2020 schlug die Feinstaubkurve in der Schwanseestraße gegen 19 Uhr kurzzeitig auf 61 Mikrogramm aus, am Neujahrsmorgen 2021 gegen 1 Uhr nochmals kurz auf 53 Mikrogramm. Davor und danach lag der Wert stets unter 20 Mikrogramm – wie an jedem anderen normalen Tag.

Im Tagesmittel lag die Feinstaubbelastung am ersten Tag dieses Jahres an Weimars repräsentativer Messstation bei 19 Mikrogramm – und damit nur unerheblich über dem alltäglichen Maß. Vor einem Jahr wurden über den Neujahrstag hinweg noch 66 Mikrogramm ermittelt. Der Neujahrstag war übrigens der einzige Tag im gesamten Jahr 2020, an dem am Weimarer Messpunkt der Grenzwert überschritten wurde. Das scheint allerdings nicht hauptsächlich auf Corona zurückzuführen zu sein. Schon 2019 hatte nur ein Tag in der Statistik mit einer Überschreitung des Tages-Grenzwertes zu Buche geschlagen – der Neujahrstag.

Das spricht für die Güte der Weimarer Luft. Schließlich lässt europäisches Recht pro Jahr bis zu 35 Überschreitungen dieses Feinstaub-Grenzwertes zu. Und vor Jahren war die Situation auch in Weimar eine andere. Im Jahr 2011 etwa hatte die Messstation in der Schwanseestraße noch 18 Mal erhöhte Tagesdurchschnittswerte jenseits des Grenzwertes erfasst.