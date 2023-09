Weimar. In dieser Straße in Weimar soll ab kommendem Montag geblitzt werden.

In dieser Woche soll Weimars Panzerblitzer seine Dienste wieder an einem anderen Standort verrichten. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Durch den städtischen Ordnungsdienst werde die sogenannte semistationäre Einrichtung zum Wochenbeginn in der William-Shakespeare-Straße auf Höhe Pestalozzi-Regelschule aufgestellt. Kurzfristige Änderungen, wie es von der Stadt weiter heißt, seien jederzeit möglich.