Weimars Panzerblitzer bekommt neuen Standort im neuen Jahr

Weimar Zum Jahreswechsel wird die sogenannte semistationäre Einrichtung innerhalb Weimars verschoben.

Neues Jahr, neues Glück: Das gilt in gewisser Weise auch für Weimars Panzerblitzer, der zum Jahreswechsel wieder einen neuen Standort bekommt. Durch den städtischen Ordnungsdienst wird die sogenannte semistationäre Einrichtung in der ersten Kalenderwoche in der Buttelstedter Straße auf Höhe Hostel aufgestellt. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien aber jederzeit möglich, heißt es von der Weimarer Stadtverwaltung. Zudem können die Auf- und Abbauzeiten der Einrichtung variieren, sie wird also nicht grundsätzlich montags aufgebaut.