Der sogenannte Panzerblitzer bei einem früheren Einsatz an der Lisztstraße.

Weimars Panzerblitzer steht bald in einer anderen Straße

Weimar. Die semistationäre Einrichtung der Stadt soll Raser auf der Umleitung teuer zu stehen kommen.

Vom Stadtring oberhalb der Röhrstraße zieht der semistationäre Blitzer in Richtung Innenstadt um. Er wird nach Angaben der Verwaltung durch den städtischen Ordnungsdienst in der Steubenstraße aufgestellt und soll ab 23. August in Höhe der Lisztstraße Raser auf der dortigen Umleitung ertappen.

Bei Bedarf könne der sogenannte Panzerblitzer jederzeit den Standort wechseln.

Das könnte Sie auch interessieren: