Baltic Sea Circle 2023: Rita Emmel und Manfred Roth fuhren am Sonntagabend über die Ziellinie.

Weimars Rallye-Team im Ziel – Rückkehr folgt am Montagabend

Hamburg. Manfred Roth und seine Schwester Rita haben die Baltic Sea Circle 2023 bewältigt und mehrere Tausend Euro für die Weimarer Tafel gesammelt

Nach 16 Tagen sind der Weimarer Manfred Roth und seine Schwester Rita Emmel am Sonntag kurz vor zwölf auf Gut Basthorst bei Hamburg angekommen. Hier lag das Ziel der Baltic Sea Circle 2023.

Nur 126 km hielt die letzte Etappe für das Team Hänsel & Gretel noch bereit, da es am Vortag viel gefahren war. Sie trafen Gabi und Georg wieder, ihre Tauschpartner unterwegs. Am Montag wird das Geschwister-Team bei der Tafel in Weimar erwartet.

Die 15. und vorletzte Etappe begann mit zwei Stunden Rundgang durch die Altstadt von Danzig. Was folgte, das waren zunächst Staus, Baustellen, Kreisverkehre und wieder Staus. Vorankommen zäh. Nach 585 km quer durch Mecklenburg und zehn Stunden Fahrt waren sie in Broock.

Rita und Manfred dankten diesmal den Menschen, die ihnen mit Ausrüstung geholfen hatten: Christian für die erste Tankfüllung und Hygieneartikel. Stefan mit seiner Dachbox. Eva mit einer Überlebenstüte, Philipp für die Umsetzung des Hänsel und Gretel Logos. Jill für das Drucken der Folien und T-Shirts und Christina für die Kühlbox, die jeden Tag gebraucht wurde.

Manfred und seine Schwester Rita auf dem Berg der Kreuze im Norden von Siauliai in Litauen. Foto: Cornelia Roth

Tag 14 hatte mit einem neuen Ölfleck unter dem Auto begonnen. Er war nicht größer als am Vortag. Das beruhigte etwas. Am Berg der Kreuze (Kryzui Kalnas) im Norden von Siauliai in Litauen stellten Rita und Manfred ein selbst gebasteltes Kreuz auf. Damit hatte sie auch eine Challenge erfüllt.

Im Jahr 1900 gab es dort 130 Kreuze, nach der Wende waren es fast 55.000 und heute sind es unzählige. Für die Sowjetregierung waren die Kreuze auf dem Hügel einst ein feindseliges und schädliches Symbol. Heute ist es ein heiliger Ort in der Region Siauliai, dem man mit besonderem Respekt begegnet.

Baustellen und Staus, Staus und Baustellen: Von der Schönheit der Masuren sah Team Hänsel und Gretel wenig. Foto: Cornelia Roth

Durch die Masuren wechseln ebenfalls Baustellen mit Abschnitten, auf denen das Team dann Strecke machen muss. Tagessponsor ist die Firma Saller aus Weimar. Das passt, denn sie ist selbst mit vielen Fachmarktzentren in Polen vertreten. „Ein ganz lieber Dank geht an Frau Angelika Saller und an Herrn Josef Saller für eine Spende von 500 Euro für die Weimarer Tafel. Es ist ein weiterer großer Baustein für das Spendenziel“, schreiben Rita und Manfred.

Bis Danzig war es noch ein Stück. Halb zehn kamen sie an – nach 845 Kilometern. Wieder so ein langer Tag.