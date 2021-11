Weimars Rathaus lässt die Hüllen fallen

Weimar. Weimars Rathaus zeigt sich nach seiner Sanierung zumindest zum Markt hin fast komplett.

Weimars historisches Rathaus von 1841 hat seine sanierte, nun hellere Fassade inzwischen fast komplett offenbart. Ende vergangener Woche wurden auch am südöstlichen Teil des Gebäudes das Baugerüst und die verhüllende Plane entfernt. Diese waren nötig, so lange die Arbeiten am Dach noch liefen. Die Fassade selbst war schon länger fertig. An der Front zum Markt hin ist nun lediglich noch der Bereich des Eingangsportals eingehaust. Bezogen werden kann das Rathaus aber voraussichtlich erst im Laufe des kommenden Frühjahrs.