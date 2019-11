Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimars Sanierungsgebiete vor der Verlängerung

Kommen auf Grundstückseigentümer in den Sanierungsgebieten „Weimarer Innenstadt“ und „Nördliche Innenstadt“ in nächster Zeit Ausgleichsbeiträge zu? Danach forschte eine Anfrage der CDU-Fraktion im Stadtrat. Hintergrund: Die Sanierungssatzungen laufen am 31. Dezember 2021 aus. Beide Rahmenpläne werden derzeit aktualisiert, um zu ermitteln, wo und wofür noch Handlungsbedarf besteht. Der Stadtrat soll im ersten Halbjahr 2020 entscheiden, ob und bis wann der Sanierungszeitraum verlängert wird.

Alle 1095 Grundstücke in den Sanierungsgebieten haben Sanierungsvermerke im Grundbuch. Nach Baugesetzbuch muss der Eigentümer eines solchen Grundstücks nach Abschluss der Sanierung einen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zahlen. Dieser soll der sanierungsbedingten Erhöhung des Bodenwertes entsprechen und wird von Gutachtern ermittelt. Die Stadt kann aber auch entscheiden, den Ausgleichsbetrag am Aufwand für Erschließungsanlagen zu bemessen.

Für neun Grundstücke wurden bislang Vereinbarungen abgeschlossen, mit denen die Ausgleichsbeträge vorab abgelöst werden. Sie haben insgesamt einen Wert von 243.146 Euro. Für zwei Grundstücke wurden bereits Bescheide in Höhe von 8642 Euro erlassen., hieß es in der Stadt-Auskunft auf die Anfrage der CDU-Fraktion.