Weimars Schneewittchen kommt schadlos davon

Weimar Was tun, wenn eine Fee unverhofft einen ins Blaue gerufenen Wunsch erfüllt, man in einem Märchen landet, Schneewittchen vor der Rache der bösen Königin bewahrt, dafür aber der Prinz in den sauren und vor allem giftigen Apfel beißt? Die Siebtklässler des Weimarer Goethegymnasiums wissen Antwort. Denn das ist der Stoff, aus dem in diesem Jahr ihr Weihnachtsmärchen ist. „Schneewittchen, pass auf“ hatte am Donnerstagvormittag Premiere und wird bis zum kommenden Montag an der Amalienstraße insgesamt sechs Mal vor Weimarer Grundschülern aufgeführt.

Üblicherweise sind es bei Goethe die Zwölftklässler des Kurses „Darstellen & Gestalten“, die die Geschichte zur Weihnachtszeit auf die Bühne bringen. In diesem Abschlussjahrgang ist der Kurs, der ab Klasse 9 angeboten wird, allerdings nicht belegt. Um dennoch nicht mit der Theatertradition zu brechen, erinnerte sich Lehrerin Kathrin Carstens bereits im vorigen Schuljahr an die sprach- und spielbegabten Sechstklässler aus ihrem Englischkurs. Bereits seit Januar trainierte sie mit ihrem kaum erfahrenen Ensemble zunächst Grundlagen des Theaterspiels, später dann das Stück. Den Stoff dafür hatte Kathrin Carstens schon vor Jahren an ihrer damaligen Schule in Magdala bearbeitet. Auch die Musik-Playbacks konnte sie erneut verwenden. An der Kulisse bauten und malten schließlich Eltern und Großeltern der Gymnasiasten. Auch das Stellwerk half bei der Ausstattung.

Die größte Herausforderung bestand für die Regisseurin indes darin, den jungen Schülern, die anders als bisher die „Zwölfer“ das Darstellen noch nicht im vierten Jahr im Unterricht lernen, das fachliche Rüstzeug beizubringen. Hierfür gründete sie eine AG, die sich in ihren Mitteln bescheiden musste. Während das Fach Darstellen & Gestalten in der regulären Stundentafel drei Wochenstunden einnimmt und von drei Lehrern – für Kunst, für Musik und darstellendes Spiel – betreut wird, musste Kathrin Carstens in der AG allein und mit einer Wochenstunde auskommen. Trotz all dieser Umstände meinte mancher bereits zur öffentlichen Generalprobe am Mittwoch, an der Schule selten solch ein überzeugendes Weihnachtsmärchen erlebt zu haben.