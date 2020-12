Weimars Semi-Blitzer pausiert rund um Feiertage

Im neuen Jahr soll der semistationäre Blitzer wieder am Seniorenzentrum in der Ettersburger Straße aufgestellt werden.

Bis zu seiner Weihnachtspause ab dem 23. Dezember soll der semistationäre Blitzer der Stadt Raser in der Henry-van-de-Velde-Straße ausbremsen. Über die Feiertage wird der „Panzerblitzer“ dann laut Stadtverwaltung aus dem Verkehr gezogen. In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres plant der städtische Ordnungsdienst seinen Einsatz neuerlich in der Ettersburger Straße in Höhe der GWG-Senioreneinrichtung.