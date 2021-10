Weimars Semistation – hier bei einem Einsatz an der Kromsdorfer Straße – wird ab dem 18. Oktober am Stadtring im Einsatz sein.

Weimars semistationärer Blitzer zieht an den Stadtring um

Weimar. Tempomessstation soll ab 18. Oktober zur Schulwegsicherung an der Trierer Straße im Einsatz gegen Raser sein.

Auf dem Stadtring soll Weimars semistationäre Einrichtung in der Woche ab dem 18. Oktober Raser blitzen. Nach Angaben der Verwaltung stellt ihn der städtische Ordnungsdienst zur Schulwegsicherung zum wiederholten Mal in der Trierer Straße (Höhe „Brotklappe“) auf. Bei Bedarf an anderer Stelle könne die Semistation aber jederzeit umgesetzt werden, erinnerte die Stadt.