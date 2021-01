Weimars Sonntag ganz in Weiß

Ganz in Weiß konnten die Weimarer den ersten Sonntag des neuen Jahres genießen. Wenngleich die Schneedecke, die sich über Nacht aufgeschichtet hatte, nicht allzu dick ausfiel, hinterließ der Winter in der Stadt dennoch so eindrückliche Spuren wie im gesamten vergangenen Jahr nicht. Entsprechend zahlreich zog es die Leute nach draußen.

Vom frühen Vormittag an herrschte im Weimarhallenpark Hochbetrieb. Hanna (4) und Lea (2) waren mit ihren Eltern hergekommen, um einen Schneemann zu bauen, zu rodeln und sich eine Schneeballschlacht zu liefern. Abends zuvor hatte die Familie ihre Sonntagsbeschäftigung geplant. Schließlich verhieß der Wetterbericht schon da weiße Pracht auch für Weimar. Die beiden Mädchen hatten dem winterlichen Erlebnis sehr entgegen gefiebert. Zu Silvester holten sie sich Appetit, als sie den Disney-Streifen "Die Eiskönigin" anschauten.

Etwas skeptisch stapfte der kleine Felix durch die Winterlandschaft des Weimarhallenparks. Der Zweijährige kam zum ersten Mal bewusst mit Schnee in Kontakt. Es dauerte aber nicht lange, dass er Gefallen daran fand, mit seinen Eltern einen Schneemann zu bauen.

Zumindest seinen ersten Weimarer Schnee erlebte der 16 Monate junge Josha vor dem Reithaus am Park. Als Baby war er mit seinen Eltern vor einem Jahr bereits im Winterurlaub im österreichischen Ischgl - zum Glück, bevor von dort die ersten Coronafälle bekannt wurden.

Der Weimarer Galerie der Schneemänner fügte die sechsjährige Varvara ein Exemplar auf dem Herderplatz hinzu. Was ihren eisigen Kameraden besonders machte, war die echte Möhrennase.

Ob in den Parks oder im Kirschbachtal - der Schnee sorgte allenthalben für Publikum. An Schloss Ettersburg fiel der Besucherandrang derart groß aus, dass der Bürgermeister der Landgemeinde am Ettersberg, Thomas Heß, am Nachmittag über die sozialen Medien den Strom weiterer Ausflügler zu stoppen versuchte. Wild parkende Pkw hatten dem Winterdienst den Weg versperrt. Ansonsten registrierte die Weimarer Polizei tagsüber zum Glück keine gravierenden Zwischen- oder Unfälle, die auf den Wintereinbruch zurückzuführen waren.

Das war auch das Verdienst des Weimarer Winterdienstes, der vom Betriebshof des städtischen Kommunalservice koordiniert wird. Wie für einen Sonntag vorgesehen, setzten sich um 7 Uhr zwei Räum- und Streutrupps mit jeweils 24 Mitarbeitern in Bewegung. "Gegen 10 Uhr waren wir mit dem meisten durch. Eine komplette Tour durch die Stadt genügte, um die Situation gut in den Griff zu bekommen", sagte Betriebshof-Leiter Michael Heer. Sofern der Bedarf besteht, absolviere der Betriebshof auch mehrere Räumtouren pro Tag. Bis 20 Uhr sei Winterdienst zu leisten. An Werktagen beginne die Bereitschaft bereits um 3.30 Uhr.