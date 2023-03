Weimars Stadtrat berät mit Haushalt und Radentscheid zwei dicke Brocken

Weimar. Erstmals seit drei Jahren findet am 15. März wieder eine Sitzung im Marie-Juchacz-Saal der Stadtverwaltung statt.

Erstmals seit drei Jahren kommt der Stadtrat an diesem Mittwoch wieder im Marie-Juchacz-Saal der Verwaltung an der Schwanseestraße zusammen. Die wichtigsten Themen, die am 15. März ab 17.45 Uhr öffentlich beraten werden, sind der Haushalt für das aktuelle Jahr samt Änderungsanträgen sowie der Radentscheid. Diese Vorlage lag bereits zweimal erfolglos bei Sitzungen des Stadtrates vor – einmal wurde sie abgelehnt, das andere Mal kam sie nicht auf die Tagesordnung.